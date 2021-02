Quante assenze per Gennaro Gattuso e il suo Napoli in vista dei prossimi impegni. Gli azzurri non avranno Koulibaly e Manolas, così come Faouzi Ghoulam e Elseid Hysaj tra infortuni e contagi da coronavirus, ma anche la Juventus, prossima sfidante in campionato, vive un momento sereno.

Come comunicato dal club bianconero, infatti, il centrocampista brasiliano dovrà fermarsi nuovamente nei prossimi giorni. Salterà il Napoli e a rischio c'è anche la Champions League della prossima settimana. Spazio dunque alla coppia Bentancur-Rabiot a centrocampo allo Stadio Maradona. Rischio forfait anche per Bonucci che, affaticato, farà gli straordinari per recuperare.

