Napoli-Lazio, Sarri: «Abbiamo dominato. Gol annullati? Possiamo parlarne tutta la notte»

Per il secondo anno di fila, la Lazio di Maurizio Sarri sbanca Napoli e il Maradona. «Abbiamo fatto una buona partita. Primo tempo di sofferenze, ma mai passivi. Nella ripresa la partita l’abbiamo dominata. Per due volte abbiamo fatto il terzo gol, mi dispiace per i due gol annullati, mi sembrava almeno uno dei due buonissimo. Del secondo potremmo discuterne tutta la notte» ha spiegato l'allenatore toscano.

«Poi nel finale del recupero poteva succedere tutto. Ma il nostro secondo tempo certifica che la condizione fisica è buona, anche quella mentale» ha spiegato l'ex allenatore del Napoli a Dazn. «I gol annullati potevano essere pesanti, invece l’abbiamo portata in fondo. Abbiamo avuto una buona mentalità. La fase difensiva è fatta di sacrificio, è frutto della mentalità che metti in campo. Kamada ha fatto bene e sono contento per lui. Guendouzi? Mi sembra uno già pronto a imparare».