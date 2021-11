Napoli-Lazio, Sarri già si lamenta: «Un giorno di riposo è un vantaggio»

Prima l'Europa League per entrambe, poi Napoli e Lazio si incontreranno in campionato allo Stadio Maradona la prossima domenica, in una gara che vedrà il ritorno a Fuorigrotta dell'ex Maurizio Sarri. E proprio l'allenatore toscano, oggi sulla panchina biancoceleste, mette le mani avanti in vista della sfida: «All’Europa League teniamo e cercheremo di fare di tutto per passare il turno. Però giocarla in questo modo è un problema. Fino agli anni scorsi c’era la possibilità di spostare la gara di campionato al lunedì, adesso questo non è più fattibile. Così diventa tutto più complicato».

«Noi domenica giocheremo a Napoli 72 ore dopo una partita disputata in trasferta e con un viaggio anche lungo» continua a lamentare Sarri nella conferenza stampa pre gara della sua Lazio. «Il regolamento prevede che non si possano giocare due partite nella stessa città lo stesso giorno e che debba anticipare la squadra di casa che ha il ranking più basso, perciò il Napoli giocherà prima. Chiaramente per loro è un vantaggio. Perché un giorno di pausa in più su tre giorni significa avere il 33% in più di riposo».