Napoli, le mani sulla vittoria con Matilde Copetti

Le mani sulla vittoria. Sono quelle di Matilde Copetti, estremo difensore classe 1997, protagonista di una parata significativa al 30’ contro l’Arezzo sul punteggio di 0-0. Nessun richiamo cinematografico al film di Francesco Rosi del 1963, ma un intervento degno di nota, utile a conservare l’imbattibilità di giornata.

«Mi sento parte della vittoria ma siamo un grande gruppo», dice la collega e compagna di classe di Alex Meret. Successo rotondo e meritato per capitan Paola Di Marino e compagne contro le toscane (3-0).

«Partita complicata, siamo state brave a non avere fretta. Con pazienza abbiamo trovato il gol», ricorda la giocatrice ex Tavagnacco. «Mancano due giornate al termine. Non è cambiato nulla. Dobbiamo vincerle entrambe per continuare a sognare», dichiara la calciatrice di Tolmezzo.

Domenica 21 maggio tra le mura amiche il 29esimo turno di serie B (ore 15), domenica 28 maggio in trasferta proprio contro l’ex squadra di Copetti. «Pensiamo al Cittadella, partita dopo partita, come abbiamo sempre fatto», avverte. «Siamo ottimiste e ci aspetta una sfida importante domenica contro una diretta concorrente».

Ultima in casa. «Giochiamo a Cercola, dove abbiamo creato un fortino. Spero che saranno in tanti a supportarci allo stadio Giuseppe Piccolo», conclude fiduciosa Copetti.