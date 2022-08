Napoli-Lecce, Baroni è pronto: «Azzurri forti come le altre big»

Marco Baroni conosce bene l'ambiente di Napoli e chiede al suo Lecce gli straordinari. «Andiamo a giocare in uno stadio incredibile contro un avversario che non ha niente di meno a Inter, Milan, Juve e alle altre big. Spalletti ha un attacco pazzesco, ma noi dobbiamo fare una partita concentrata, dove potrebbe non bastare ma dobbiamo provarci» ha detto l'allenatore dei pugliesi.

«Abbiamo speso tanto in queste prime settimane, manderò in campo chi sta meglio» ha aggiunto in conferenza. Napoli è una sfida particolare: «Non mi guardo indietro, anche se Napoli è stata l'esperienza più emozionante della mia carriera, in una piazza con grande passione. Ma questo fa parte del passato, oggi ci ritroviamo da avversari. Alla squadra ho detto che è un onore giocare lì e che dobbiamo farlo con personalità».