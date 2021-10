Napoli-Legia, polacchi in crisi: altro ko e sprofonda in campionato

Sei sconfitte in nove partite giocate e la zona retrocessione a un passo. Il Legia Varsavia, capolista del Girone C in Europa League, non sembra avere la stessa marcia in campionato: la squadra polacca è stata battuta anche ieri in casa dal Lech Poznan per 0-1 e ora rischia seriamente di trovarsi in lotta per le zone meno nobili della classifica.

LEGGI ANCHE Leicester-Manchester Utd 4-2, Spartak Mosca pari con la Dynamo

Il Legia è atteso anche dallo scontro europeo: tra giovedì e il prossimo 4 novembre i polacchi si giocheranno in andata e ritorno contro il Napoli di Spalletti la qualificazione al turno successivo, dopo aver fatto bottino pieno nelle prime due gare del mini girone.