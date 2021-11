Euro avversari, Legia ancora ko: pari per Leicester e Spartak

Si ferma il Napoli contro il Verona, ma si fermano anche le avversarie degli azzurri nel girone europeo di Europa League. Continua la crisi del Legia Varsavia che, dopo il ko di giovedì contro gli azzurri, si ferma ancora in campionato contro lo Stal Mielec: i polacchi si fanno battere 1-3 in casa e ora occupano la penultima posizione in campionato.

Si ferma anche il Leicester di Brendan Rodgers: gli inglesi pareggiano sul campo del Leeds di Bielsa per 1-1 con la rete di Barnes che risponde a Raphina e restano al 12° posto della classifica di Premier League. Con lo stesso risultato finisce anche il derby dello Spartak Mosca contro la Lokomotiv.