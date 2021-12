Napoli-Leicester, focolaio Covid: foxes a Napoli con sette assenti

Un fulmine a ciel sereno. Anzi, in un cielo tutt'altro che sereno. Il Leicester di Brendan Rodgers arriva a Napoli senza sette calciatori: Lookman, Amartey, Iheanacho, Vestergaard, Perez, Benkovic e Daley-Campbell, tra casi accertati di positività al covid e quarantene preventive. «Ma siamo fiduciosi, vogliamo vincere. In sette sono rimasti a casa (più tre elementi dello staff), ma abbiamo fatto test prima della partenza e all’arrivo, per garantire la maggiore sicurezza possibile» le parole dell'allenatore inglese.

«Tutto è nelle nostre mani» ha continuato Rodgers in conferenza al Maradona. «Sarà complicato contro il Napoli, ha storia ed esperienza, un grande allenatore che ho incrociato quando allenava lo Zenit come Spalletti. Affrontiamo una squadra forte, ma nonostante le nostre difficoltà dell’ultimo periodo siamo consapevoli delle nostre qualità e vogliamo fare il massimo in campo. Se giochiamo come sappiamo, possiamo vincere».