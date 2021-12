Leicester, debacle Rodgers: «Che delusione uscire così»

«Siamo delusi, avremmo dovuto fare meglio nel girone perchè non siamo stati bravi in difesa». Brendan Rodgers si mangia le mani dopo il ko del Maradona che vale l'esclusione. «In alcune situazioni avremmo dovuto fare meglio. Abbiamo concesso un paio di gol facili ma abbiamo avuto spirito ed abbiamo segnato un gol bellissimo, negli spogliatoi ci eravamo detti di continuare così. La fiducia c'è, ma manca ancora qualcosina. Giochiamo bene, ma in difesa dobbiamo essere più attenti».

«Manca determinazione sulle palle inattive, a volte c'è panico tra i giocatori. Alla fine dei conti negli uno contro uno e nei due contro due dobbiamo essere più incisivi. Conference League? Il mio intento era vincere il girone o arrivare secondi, non ne so molto ma il prossimo anno resteremo in Europa. La Conference League sarà una esperienza» ha concluso in conferenza.