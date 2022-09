Napoli-Liverpool: Thiago c'è, out Henderson e Carvalho

In arrivo a Napoli, Jurgen Klopp può sorridere per aver recuperato almeno in gruppo Thiago Alcantara. Il centrocampista è partito con il Liverpool e arriverà in Italia insieme con i compagni di squadra per poter essere a disposizione domani sera al Maradona contro il Napoli di Spalletti.

Klopp, che parlerà stasera in conferenza con Alisson, non potrà contare però su Jordan Henderson, Ibrahima Konate, Calvin Ramsay, Naby Keita, Curtis Jones e anche Alex Oxlade-Chamberlain, assenze pesanti verso l'esordio in Champions League. Tra i convocati c'è invece l'ex Juventus Arthur.