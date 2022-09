Napoli-Liverpool, riecco Klopp il Normal One con il tabù Maradona

Il mare. Dicono che lo faccia impazzire. Sarà contento per la sistemazione scelta dal club che alloggia proprio al cospetto del Castel dell'Ovo. Jurgen Klopp viene dalla Foresta nera, lo chiamano tutti «Normal One». Non è un caso che abbia iniziato a fare l'allenatore passando, nella stessa stagione, dal campo alla panchina. Quella del Mainz. Nessuno come lui sa infiammare i cuori dei propri tifosi: prima quelli dell'Iduna Park, ora quelli di Anfield. Lo chiamano Kloppo, per la sua semplicità. Quando rispose, prendendo carta e penna e mettendo pure un francobollo, a un bimbo di 10 anni, tifoso del Manchester United, che lo implorava di smettere di vincere con il suo Liverpool. «Mi spiace, ma non posso farti felice». Semplicità, come quando venne espulso in Napoli-Borussia Dortumund, l'allora custode dello stadio lo accolse nel suo alloggio per vedere il secondo tempo in tv e gli offrì una fetta di torta. Nel frattempo, lo sentiva conversare al telefonino con qualcuno seduto in panchina. Cavolo, lo stadio di Fuorigrotta deve davvero inquietarlo: ha sempre perso malamente qui, ogni volta che vi ha messo piede. La prima con il Borussia (quella volta in cui Insigne fece schiantare sul palo il portiere Langerak che si ruppe due denti) e altre due volte con i Reds. Non è mai banale, è rimasto ancora quello che ha la stessa filosofia dell'inizio: «Non mi piace il calcio del possesso palla, non è il mio sport. Mi piace il calcio delle battaglie. Mi piacciono le partite dove si esce con la faccia sporca e la maglia zuppa di sudore. Con le gambe così pesanti che non credi di riuscire a giocare per le prossime settimane».

Difficile da credere, ma per il popolo dell'Anfield non è la Champions vinta che lo ha reso immortale. Piuttosto la Premier conquistata dopo un inseguimento lungo 30 anni. Un'astinenza che solo questo tedesco con le espressioni napoletane poteva interrompere. Eppure venne accolto con molta diffidenza: «Non mi interessa sapere quello che pensate adesso di me, quello che conta è quello che direte di me quando andrò via». La rivoluzione, nell'autunno del 2015, iniziò tra la diffidenza. Per qualche giorno, anche Aurelio De Laurentiis aveva fatto discretamente la corte al tecnico del Borussia Dortmund prima di virare su Maurizio Sarri. È un magnifico oratore, imbattibile. Alla vigilia di Psg-Liverpool iniziò a ridere a crepapelle, emozionato «per la voce erotica e suadente» della traduttrice. E poco importa se in palio, 24 ore dopo, c'era già un bel pezzo di pass per la Champions. È stato a lungo considerato come un perdente di successo: in cinque anni ha perso sei finali. Prima di vincerla nel 2019. E riperderla lo scorso maggio, contro Ancelotti. Ha una particolare sensibilità nel rivolgersi a ogni giocatore. «Sono il Normal One», ripete. Ma è una bugia: non è assolutamente un tecnico normale. Dal 2001 si porta dietro sempre gli stessi collaboratori: il bosniaco Zeljko Buvac, soprannominato la mente e il videoanalyst Peter Krawietz, chiamato l'occhio.