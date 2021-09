Napoli, 90' per Lobotka: ma la Slovacchia crolla con la Croazia

Il sabato di nazionali vede in campo per il Napoli solo Stanislav Lobotka. Dopo il pari di qualche giorno fa, la Slovacchia crolla contro la Croazia 0-1 per il gol decisivo dell'interista Brozovic nel finale di gara. Per Lobotka 90 minuti in campo.

Con questa sconfitta, la Slovacchia si allontana dalla zona Playoff del Gruppo H, con proprio la Croazia distante 4 punti. Questa sera scenderanno in campo Elmas con la Macedonia, Rrahmani con il Kosovo e gli italiani di Mancini.