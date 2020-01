Napoli, il lungomare Caracciolo e Rocco Hunt protagonisti dello spot delle figurine Panini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È Napoli, e più precisamente il suo celebre lungomare, a fare da sfondo al nuovo spot ideato da The Ad Store Italia, l’agenzia di comunicazione specializzata nello sviluppo di campagne dalla forte valenza strategico-creativa e dall’approccio human-oriented, per il lancio della nuova collezione di figurine Panini “Calciatori 2019-2020”.Non è solo la location a legare il capoluogo campano alla campagna multicanale on air dal 2 gennaio su TV, radio, digital e stampa. Voce e volto della clip è il rapper partenopeo Rocco Hunt, grande appassionato di calcio (giocatore nella rosa della Nazionale Italiana Cantanti) e delle figurine Panini, che per l’occasione ha scritto e interpretato un adattamento del suo brano “Benvenuti in Italy”, che vuol essere l'inno di tutti i ragazzi che sognano in grande e che socializzano nel nome del calcio.«Sono davvero felice di essere stato scelto come testimonial dello spot Calciatori Panini, per me è stato come realizzare un sogno che avevo sin da bambino». - Con queste parole Rocco Hunt conferma l’entusiasmo con cui ha preso parte al progetto sin dalle primissime fasi di gara.L’immagine dei ragazzi che giocano in strada, il forte legame che da sempre lega la città di Napoli al calcio, il ritmo incalzante del ritornello della canzone scritta da Hunt e l’efficace narrazione sviluppata da The AD Store in collaborazione con Sony Music, rappresentano a pieno quel sentimento nazionalpopolare che sta dietro il calcio e la collezione di figurine in cui i più giovani e i fedelissimi di ogni età possono riconoscersi.«La proposta di The Ad Store ci ha subito colpito per aver saputo tradurre le nostre esigenze di comunicazione in un progetto praticamente ‘finito’, con un artista che ha dimostrato immediatamente l’interesse e l’allineamento al nostro prodotto». - Ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. - «La gioia del calcio mixata con il piacere di collezionare le figurine, il tutto sottolineato dal ritmo incalzante e da una narrazione efficace, rendono secondo noi lo spot un potenziale tormentone di successo per i ragazzini… di ogni età».The Ad Store Italia (adstore.it) è l’agenzia creativa specializzata nello sviluppo di campagne dalla forte valenza strategico-creativa e con una grande expertise in ambito di Destination Marketing, Food&Wine, Beauty, Fashion e Healthcare. Guida e coordina le attività di sviluppo internazionale del network di agenzie creative indipendenti The Ad Store (adstore.com), presente oggi con 17 agenzie nel mondo.