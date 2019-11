LEGGI ANCHE

Nápoles, siempre en el corazón 💙 pic.twitter.com/pmXuUqflmj — Gimnasia 🐺 (@Gimnasiarg) November 13, 2019

È un Diego Maradona in formissima quello che sta vivendo una seconda giovinezza sulla panchina del. L'ex Pibe de oro spera di poter salvare la squadra argentina per questa stagione ma di sicuro ha già rivitalizzato con la sua classe e il suo carattere un ambiente vicino alla depressione.E dall'Argentina il ricordo di Napoli non svanisce. Diego è stato immortalato dalle telecamere del Gimnasia durante un trasferimento in bus a cantare il famoso “Oje vita” celebre soprattutto nei suoi anni a Fuorigrotta. «Sai cosa si prova quando 50mila persone cantano insieme questa canzone? Lo facevano al San Paolo quando uscivamo dal campo»ricorda l'ex stella azzurra.