Napoli, l'ex Mazzarri in Qatar: pronto a diventare ct del Marocco

Un volto conosciuto dai napoletani pronto a partire per il prossimo Mondiale in Qatar a dicembre: secondo quanto riporta Al Araby, infatti, l'ex allenatore del Napoli Walter Mazzarri avrebbe incontrato nelle scorse ore la Federcalcio del Marocco per diventare il nuovo ct della Nazionale, da guidare anche ai prossimi Mondiali che partiranno a novembre.

Mazzarri, dopo le parentesi non proprio indimenticabile sulle ultime panchine italiane di Torino e Cagliari, sarebbe approdato nelle scorse ore a Rabat per incontrare Fouzi Lekjaa, numero uno della Federcalcio locale che ha deciso di puntare sull'ex azzurro. Il Marocco sarà ai Mondiali di novembe nel Gruppo F, insieme a Belgio, Croazia e Canada.