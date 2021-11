Napoli, Meret saluta la nazionale: «Che bello lavorare insieme»

A Napoli non trova troppo spazio in campionato, la nazionale però continua a puntare su Alex Meret, portiere azzurro che spera di poter collezionare qualche presenza con la squadra di Roberto Mancini in questa sosta di novembre. «È sempre bello ritrovarsi e lavorare assieme con questa maglia» ha scritto ieri Meret al ritorno a Coverciano, dove condividerà la porta insieme con Donnarumma, Sirigu e Cragno.

LEGGI ANCHE Osimhen contro l'arbitro Ayroldi: sui social la foto del rigore non dato