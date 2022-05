Napoli, il rammarico di Mihajlovic: «Uno scudetto avrebbe fatto bene»

È tornato finalmente con il suo Bologna Sinisa Mihajlovic, l'allenatore rossoblu che ha dovuto saltare forzatamente le ultime partite dei suoi in panchina per il ricovero a causa della brutta malattia che da anni ormai sta combattendo. Sinisa ha presentato la prossima sfida in campionato del Bologna ma ha anche commentato la corsa scudetto.

«Io facevo il tifo per il Napoli, ora tra Milan e Inter non ho particolari preferenze» le parole di Mihajlovic in conferenza. «Avevo scelto il Napoli perché mi piace il gioco che ha espresso la squadra, la passione che mettono in campo e che mette la gente sugli spalti. Una vittoria dello scudetto del Napoli avrebbe fatto bene al calcio italiano» ha concluso l'allenatore.