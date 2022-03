Napoli-Milan, l'arrivo di Ibra: i rossoneri sbarcano in città Video

Napoli-Milan può cominciare. Anche i rossoneri di Pioli sono arrivati in città questa mattina intorno alle 12.30, poche ore prima del match del Maradona. Un centinaio i curiosi che hanno atteso l’arrivo della squadra, tanti i tifosi rossoneri che hanno approfittato dello sbarco mattutino a Napoli per salutare i propri beniamini prima di una gara crocevia per la vetta del campionato.

Entusiasmo alle stelle quando dal bus rossonero ha fatto capolino Zlatan Ibrahimovic, la sorpresa dell’ultim’ora tra i convocati, il più atteso tra i milanisti. Pioli, così come precedentemente fatto da Gazidis, si è concesso a un saluto veloce ai tifosi presenti all’hotel Britannique al Corso Vittorio Emanuele, dove il Milan vivrà le ore precedenti alla sfida.