Napoli-Milan, Collovati esalta Theo: «La sua velocità può fare male»

Fulvio Collovati sette anni al Milan, una vita in rossonero, cominciata nel settore giovanile e impreziosita dalla vittoria dello scudetto nel 1979. «Tante le sfide in rossonero con il Napoli, contro quello di Maradona ci ho giocato dopo con l'Inter, l'Udinese, la Roma e il Genoa, negli anni in cui gli azzurri vinsero i due scudetti».

E ora Napoli-Milan è di nuovo una sfida scudetto.

«Si, senza dubbio è una sfida scudetto. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati