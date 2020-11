Non solo Stefano Pioli, anche il suo vice Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività del primo allenatore, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare, come informato dal Milan attraverso un comunicato dal suo sito ufficiale questa mattina.

LEGGI ANCHE Napoli, Firpo cerca ancora squadra: gli azzurri interessati al terzino

La positività di Murelli complica le cose in casa rossonera visto che in panchina al San Paolo, per la prossima sfida contro il Napoli in programma domenica sera a Fuorigrotta, ci sarebbe andato proprio il vice di Pioli. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio, informa il comunicato del club rossonero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA