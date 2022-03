Milan, Pioli batte Spalletti: «Ma l'Inter resta la favorita»

Non aveva mai battuto Spalletti e stavolta l'ha fatto nella notte più dolce. Stefano Pioli sbanca il Maradona e si riprende la vetta della classifica. «Tre punti importanti per la nostra classifica, abbiamo battuto una squadra forte che ci ha messo in difficoltà» ha detto l'allenatore rossonero. «Siamo stati premiati, la squadra ci ha messo tanta voglia in ogni possesso. Abbiamo difeso bene ogni volta, è stata una partita difficile e abbiamo faticato quando ci hanno preso tra le linee. Ma abbiamo arginato bene Osimhen, la nostra coppia di centrali ha lavorato tanto e in queste partite è così. Era uno scontro diretto, siamo soddisfatti, ma il cammino resta lo stesso: abbiamo un punto in più rispetto a un anno fa, c’è tanto da fare».

«Siamo stati in partita dall’inizio alla fine. Anche quando abbiamo sofferto l’abbiamo fatto bene, ci sta soffrire contro una squadra così» ha continuato a Dazn. «Ora abbiamo due sfide delicate e dobbiamo restare concentrati. Scontri con le piccole? È una cosa da valutare, ora abbiamo pochissimi scontri diretti, dovremo affrontare squadra che sono sotto di noi e dobbiamo dominare le partite come non abbiamo saputo fare spesso. Non siamo una squadra perfetta, ma adesso è il momento per dimostrare di aver imparato la lezione. Resta favorita l’Inter, che è la squadra più forte. Spero si possano recuperare quanto prima le partite che mancano, virtualmente è l’Inter la prima in classifica».