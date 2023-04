Napoli-Milan, probabili formazioni: Giroud c'è, Pioli conferma i soliti undici

Stefano Pioli confema lo stesso undici dell'andata dei quarti di finale di Champions al Meazza: tutti confermati, quindi, nell'undici base che affronterà stasera gli azzurri al Maradona.

Qualche dubbio alla vigilia c'era per Olivier Giroud che invece ha recuperato e sarà regolarmente al suo posto. Il centravanti francese aveva sofferto per un fastidio al tendine d'Achille ma s'è ripreso in tempo utile e ieri ha svolto l'intera allenamento a Milanello prima della partenza per Napoli.

Spazio, quindi, a Maignan tra i pali. Difesa a quattro con la coppia centrale formata da Kjaer e Tomori, i due terzini saranno Calabria, il capitano, e il francese Theo Hernandez. A centrocampo la coppia Tonali-Krunic con Bennacer un passo più avanti allineato con gli esterni di attacco Brahim Diaz e Leao. Punta centrale Giroud.