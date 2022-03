Napoli-Milan, cambio di programma: i rossoneri arrivano in città domani

Cambio di programma improvviso per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera era attesa questo pomeriggio a Napoli, per vivere in città le ultime ore di vigilia prima del match di domani sera al Maradona contro gli azzurri, ma non arriverà: i rossoneri, infatti, sbarcheranno a Napoli direttamente domattina, arrivando a Capodichino con charter da Milan a ora di pranzo ed evitando di fatto qualsiasi contatto con la tifoseria azzurra.

Leao e compagni vivranno le ultime ore immediatamente prima del fischio d'inizio all'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, ma quella a Napoli sarà una toccata e fuga con viaggio di ritorno previsto subito dopo la fine del match del Maradona.