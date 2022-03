Napoli-Milan, Pioli avrà Ibrahimovic: «Prima o poi devo battere Spalletti»

«Da ora in avanti tutte le partite saranno decisive, affronteremo una squadra di grande qualità come il Napoli ma la qualità l’abbiamo anche noi». Stefano Pioli sicuro e senza fronzoli in conferenza stampa, l’allenatore del Milan presenta così la sfida di domani sera a Napoli: «Loro sono in forma, hanno fatto tanti punti dopo Natale. Il derby? Ci ha dato energia, non ce le ha tolte, quindi sono convinto che daremo tutto per affrontare questa gara importante». Un faccia a faccia aperto a ogni risultato. «Non esistono squadre perfette e senza punti deboli, l’abbiamo provata per trovare punti a nostro favore. Il pareggio? Se entri in campo per accontentarti sicuramente porti a casa un risultato negativo. Dovremo avere attenzione in tutto e dare il massimo, vincere sarebbe molto importante per noi».

Quello con Luciano Spalletti è un confronto a senso unico fin qui. «Prima o poi lo devo battere, sarebbe meglio prima che poi» ha detto con una battuta. «Loro hanno una grande difesa, palleggiano e cercano anche la profondità, si affronteranno due attacchi forti quindi credo che vincerà chi difenderà meglio. Negli ultimi anni è sempre stata una sfida molto combattuta, metteremo in campo le nostre migliori qualità». Con quale Milan? «La formazione l’ho già decisa. Ibrahimovic sta bene, si è allenato con noi ieri e oggi, probabilmente sarà con noi domani a Napoli. Rebic sta bene e sta ritrovando la condizione, per noi è un calciatore determinante. Bennacer sta giocando ad alti livelli con continuità e mi aspetto questo da lui».