Se Gattuso sinora ha dovuto fare i conti con i tanti infortuni, Pioli, il suo avversario di domenica prossima, non è messo molto meglio. Per il Napoli va un tantino meglio, infortunio di Ghoulam a parte, visto che dovrebbe rientrare anche Lozano. In casa Milan invece la situazione è ancora fluida. Mancherà Ibrahimovic, decisivo all'andata, in quello che era ancora il San Paolo, con una doppietta.

Lo svedese dovrebbe rientrare il 21 marzo, anche se il processo di guarigione procede senza complicazioni, visto l'esito del controllo a cui si è sottoposto oggi l'attaccante del Milan che sarà comunque assente giovedì negli ottavi di andata di Europa League contro la sua ex squadra, Manchester United.

Assente anche Calhanoglu che continua il suo lavoro personalizzato. Potrebbero invece recuperare per giovedì Theo Hernández e Rebic, indisponibili ieri a Verona. Che quindi per domenica dovrebbero essere disponibili. Così come per Bennacer, Mandzukic e Calhanoglu è una corsa contro il tempo per recuperarli per domenica. Stando alle ultime notizie dovrebbero essere della partita, in verità bisogna ancora aspettare qualche giorno per vedere il loro ritorno nel gruppo.

