Monza, Stroppa bandiera bianca: «Noi dominati. Ranocchia? Grave»

«Abbiamo affrontato una squadra straordinaria, è stata difficile». Giovanni Stroppa alza bandiera bianca dopo il ko di Napoli del suo Monza. «Sui gol che ha fatto il Napoli ci sono anche i nostri errori, ma al di là di questo hanno avuto supremazia totale. Noi abbiamo sbagliato tanto anche quando avevamo confidenza, dopo il primo quarto d’ora. La potevamo giocare un po’ meglio ma era complicato portare a casa punti stasera. Siamo arrivati tante volte al limite dell’area ma poi siamo stati timidi quando serviva il passaggio giusto. Troppo poco per poter fare punti a Napoli».

«Ho parlato di coraggio prima della gara, è dettato anche dalla voglia di giocare in un certo modo, vincere duelli in mezzo al campo, invece noi siamo stati leggeri sempre. Abbiamo mostrato limiti a livello di motore, possiamo fare di più» ha spiegato Stroppa a Dazn a fine gara. «Ranocchia? Per quello che mi hanno detto è molto grave, ma non conosciamo ancora l’entità. Tornerà con noi a casa e farà accertamenti a Monza».