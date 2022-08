Navas lasciato a casa dal Psg: i problemi alla schiena non risolti

I problemi fisici di Keylor Navas ora sembrano cosa concreta: il portiere costaricano era stato lasciato a casa da Galtier per l'ultima trasferta in casa del Lille - poi vinta con un rotondissimo 7-1 dal Psg ieri sera - a causa di alcuni problemi alla zona lombare che non sembrano essersi risolti. Secondo L'Equipe, infatti, Navas sarà sottoposto domani a ulteriori accertamenti medici a Parigi per conoscere la reale entità dell'infortunio in atto e i relativi tempi di recupero.

Tempi di recupero che interessano anche al Napoli, club che da giorni sta lavorando tra l'Italia e la Francia per capire se sarà possibile mettere le mani sul portiere. Navas è a tutti gli effetti duori dalle rotazioni di Galtier, ma i costi dell'operazione sono importanti, quasi proibitivi per il club di De Laurentiis che dalla sua ha pero la carta Fabian Ruiz da sfruttare con il Paris Saint Germain.