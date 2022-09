Napoli, Olivera scalda i motori col Canada: Kim batte il Camerun

Due amichevoli importanti per Mathias Olivera e Kim Min Jae, pezzi della difesa azzurra che si riaggregheranno poi nelle prossime ore alla squadra di Luciano Spalletti per ripartire anche in campionato. Il centrale azzurro ha giocato tutto il match vinto 1-0 in amichevole dalla Corea del Sud contro il Camerun, intero match anche per Olivera che è risultato tra i migliori in campo dell'Uruguay nell'amichevole contro il Canada vinta 2-0. Nessuno ha vinto più duelli e recuperato più possessi del terzino azzurro.

1 - Ningún jugador de Uruguay 🇺🇾 registró más duelos ganados (8) ni recuperaciones (7) que Mathías Olivera ante Canadá 🇨🇦 en el amistoso por fecha FIFA. Garantía. pic.twitter.com/A3i1D4XXuH — OptaJavier (@OptaJavier) September 27, 2022