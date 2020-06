LEGGI ANCHE

Il Camp Nou ci sarà, ma sarà vuoto, come doveva esserlo a marzo. Passeranno quattro mesi tra una data e l’altra ma, il ritorno degli ottavi di finale di, si giocherà proprio in Catalogna, a inizio agosto stavolta. La decisione della Uefa è arrivata in queste ore,e Juventus potranno quindi giocare come da programma le loro gare di ritorno prima di raggiungere il Portogallo.A Lisbona, infatti, si giocherà la fase finale della, una Final Eight che è un nuovo format ma anche una necessità per il calcio europeo che sta ripartendo dopo il coronavirus in queste settimane. Final Eight anche per l’Europa League, ma in Germania. Mentre la Champions femminile finirà in Spagna.