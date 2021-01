«Credo che abbiamo tenuto testa alla squadra che tira più in porta, pensavamo di recuperare la partita nella ripresa, ma non siamo riusciti a trovare il gol». Roberto D'Aversa ingoia il rospo di un Parma che va via dal Maradona senza alcun punto. «Essere soddisfatti quando si perde non fa parte di questo sport. Non ho ancora notizie ufficiali riguardo il mercato ma è necessario intervenire per centrare il nostro obiettivo».

«Dopo il mercato vedrò chi ho a disposizione e creerò un gruppo capace di centrare l’obiettivo» ha detto l'allenatore del Parma dopo la gara di Napoli. «I motivi per cui sono tornato qui sono due. Uno è emotivo, mi sento a casa qui a Parma, l’altro è tecnico. Prima di accettare avevo chiesto delle garanzie sul mercato e abbiamo parlato di giocatori pronti. Non si è penultimi per caso e non restiamo all’asciutto per caso. Il campionato italiano è complicato, ma la società lo sa, ma avolte le parole del tecnico non sono ascoltate».

