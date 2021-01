Dal 4-3-3 al 3-5-2. Il Parma è una brutta bestia per il Napoli, se non proprio nera. Gli emiliani, dopo la Roma, sono la squadra che più ha vinto contro gli azzurri, ben quattro volte, dal ritorno in A al San Paolo. Pardon, al Maradona Stadium. Il cambio nome si spera porti fortuna a Gattuso, che poco più di un anno fa ebbe un esordio choc sulla panchina azzurra, con una brutta sconfitta in casa per 2-1, con il gol di Gervinho nel recupero, e in precedenza quelli di Kulusevski e Milik, partiti per altri lidi.

E proprio Gervinho sarà lo spauracchio per Koulibaly e compagni. D'Aversa, che sinora ha raccolto un pari e due sconfitte, potrebbe abbandonare temporaneamente il 4-3-3 e affidarsi a un più coperto 3-5-2. Il tecnico deve fare a meno di Valenti, Laurini, Bruno Alves e Karamoh e potrebbe riproporre l'undici delle ultime gare. D'Aversa sa delle difficoltà della gara con il Napoli. «A oggi saremmo retrocessi. Affrontiamo una squadra forte, che dieci giorni fa ha fatto sei gol alla Fiorentina. Ragioniamo su questo, le partite proibitive sul campo possono dire il contrario. Non mi interessano le difficoltà, dobbiamo andare in campo al 100%».

D'Aversa pensa alla difesa a tre, che ovviamente diventerà a cinque in fase di non possesso. Recupera Osorio, che formerà la linea a tre con Iacoponi e Gagliolo, con il neoacquisto Conti e il napoletano Giuseppe Pezzella, 24 anni, napoletano di Quarto, sulle fasce. In mezzo al campo Kucka e Kurtic insieme a Brugman. In avanti Cornelius e appunto Gervinho.

Al di là del modulo, il Parma, seppur in crisi e impelagato nella lotta per la salvezza, punta sempre sul pressing, sull'intensità e sulla verticalizzazione, avendo nel proprio arco la freccia Gervinho, croce e delizia di D'Aversa, autore di 4 gol ma anche protagonista delle solite telenovele di mercato a gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA