Rangers, van Bronckhorst si difende: «Anche Juve e Barça eliminate»

«Abbiamo iniziato bene ma poi abbiamo avuto problemi perdendo tutti gli scontri diretti in campo. Dovevamo reagire e l’abbiamo fatto rischiando di riaprire la partita più volte» queste le parole di Giovanni van Brockhorst, allenatore dei Rangers Glasgow fanalino di coda nel gruppo A. «Nel secondo tempo è venuta fuori la personalità ma non siamo riusciti a segnare. Ci abbiamo provato ma avevamo di fronte una squadra forte come il Napoli. Anche squadre forti come Barcellona e Juventus non saranno agli ottavi di finale, questa è la Champions League».

«La doppietta di Simeone ha indirizzato la partita complicando le cose. Ma credo che la squadra abbia reagito bene, sono soddisfatto dell’atteggiamento dei calciatori» ha continuato l'olandese in conferenza stampa. «Chiaramente il terzo gol ci ha spezzato le gambe. Ma credo che la prestazione sia stata buona: abbiamo avuto coraggio, creato occasioni. Il Napoli ha sfruttato le sue, noi non ci siamo riusciti. Contro l’Ajax vogliamo chiudere con i primi punti della Champions, vogliamo uscire a testa alta dalla competizione».