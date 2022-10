Napoli-Rangers, van Bronckhorst: «Gli azzurri faranno tanta strada»

Non sono venuti qui per vedere il Vesuvio, mangiare la pizza e magari prendere un po' di sole su Lungomare. I Ranges sono arrivati a Napoli per onorare il loro percorso in Champions League e magari provare a cancellare quello zero dal voce punti fatti in classifica. Ecco perché Giovanni van Bronckhorst non ha paura di dire che i suoi ragazzi scenderanno in campo non soltanto per onor di firma. «Non dobbiamo avere paura di nulla», dice. «Dobbiamo provare a prendere tutto quello che riusciamo». E da questo punto di vista traccia anche la linea su quella che è l'idea tattica della sua squadra. «Se vieni qui e ti difendi per 90 minuti rischi l'imbarcata. Dobbiamo essere solidi in difesa e aspettare il momento giusto per colpire. Dobbiamo rimanere in partita e provare a trovare un guizzo nel secondo tempo. Sappiamo di poter incassare un gol, ma a quel punto ci dobbiamo rilassare e continuare a fare il nostro gioco. Non dobbiamo calare di intensità».

Ma l'allenatore olandese dei Rangers è uomo di calcio. Nel 2006 ha vinto la Champions con la maglia del Barcellona. Di quella squadra praticamente perfetta era uno dei protagonisti e sa bene cosa ci voglia per arrivare fino in fondo e soprattutto per provare a fare il colpo grosso. «Gli azzurri hanno avuto un impatto fortissimo in Europa e in Italia. E adesso hanno molta fiducia in loro stessi. Sono convinto che in Champions possano fare strada anche se devono stare attenti perché dagli ottavi in avanti ci saranno squadre forti sul loro cammini». Ma non solo. «Ovviamente bisognerà vedere cosa succederà dopo la sosta per il Mondiale: dovranno mantenere questa forma anche a gennaio». Insomma, la benedizione a Spalletti e ai suoi ragazzi è arrivata anche dall'allenatore degli scozzesi che dopo il ko dell'andata non vuole fare sconti a nessuno. «In Champions non è mai facile, tanto più per noi che affrontiamo una squadra forte in uno stadio difficile».

A proposito di Maradona, quando Giovanni van Bronckhorst sente pronunciare quel nome, gli si illuminano gli occhi. È come se stesse facendo un tuffo nelle emozioni del suo cuore e che il ragazzo che c'è in lui d'improvviso ritorna a galla. «Maradona ha un significato speciale per me. È stato uno dei miei idoli di gioventù, ovvero quando iniziavo a giocare a calcio. Ricordo i mondiali dell'86: avevo 11 anni e l'ho visto giocare per la prima volta. Ma non solo: ricordo le partite tra il Napoli di Maradona e gli olandesi Van Basten, Gullit e Rijkaard». E poi l'incontro. «Durante una gara dei Mondiali si unì per caso al pullman dell'Olanda. Noi avevamo appena vinto la semifinale e lui si è congratulato con tutti noi dimostrando la sua grande personalità ma anche la sua grande umiltà. È un episodio che non dimenticherò mai».

C'è ancora una piccolissima speranza europea per i Rangers. Le porte dell'Europa League, infatti, sono ancora socchiuse per gli scozzesi che con 6 punti nelle ultime due gare potrebbero clamorosamente superare l'Ajax al terzo posto e accedere ai sedicesimi di Europa League. In mezzo, però, c'è la sfida di stasera contro il Napoli che non sarà assolutamente facile. «Il Napoli ha vinto le ultime 11 gare ed è prima in Champions e in Serie A: sappiamo delle loro qualità ma abbiamo le possibilità per fare una buona performance. È vero, non stiamo vivendo un momento bellissimo, ma sappiamo che il modo migliore per uscirne è un buon risultato in una gara così importante». E con l'allenatore c'è anche Scott Artfield a portare acqua al mulino dei Rangers. «Dobbiamo dare il meglio ignorando la pressione. Abbiamo questa opportunità per dimostrare chi siamo. Loro sono molto forti e questo rende tutto più difficile ma non dobbiamo avere paura».