Ci ha messo poco a rialzarsi la Real Sociedad di Imanol Alguacil. La squadra spagnola, dopo il ko interno di giovedì scorso in Europa League contro il Napoli, si è subito rifatta in campionato battendo il Celta Vigo con un sonoro 4-1 in trasferta. Le reti di David Silva, Oyarzabal e Jose (doppietta nella ripresa) valgono la corsa ancora in testa alla Liga in attesa che le big spagnole recuperino le partite mancanti.

Prima vittoria in campionato anche per l'altra avversaria europea del Napoli di Gattuso, l'AZ Alkmaar capace ieri di battere 3-0 il Waalwijk in casa, dando continuità alla vittoria europea di giovedì. Gli olandesi ringraziano Stengs e la doppietta di Gudmunsson per riavvicinarsi alla zona europea della Eredivisie. Ancora sconfitto il Rijeka: i prossimi avversari del Napoli sono stati battuti in trasferta dal Sibenik per 2-0.

