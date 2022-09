Napoli, Cassano rincara la dose: «Renica? Non so chi ca*** sia»

Non si ferma la "lite" a distanza tra Antonio Cassano e Alessandro Renica, ex difensore scudettato del Napoli che ha condiviso in azzurro gli anni con Diego Armando Maradona, tirato in ballo proprio dal barese. «Maradona ha vinto il primo scudetto da solo, con degli scappati di casa» aveva detto Fantantonio al podcast di Fedez qualche giorno fa, dichiarazioni a cui aveva prontamente risposto Renica sui social difendendo i suoi compagni: «Il tuo cervello è scappato».

Nelle ultime ore arriva la replica dello stesso Cassano. «Alcuni ex giocatori del Napoli hanno parlato dopo aver ascoltato le mie dichiarazioni, ma io non so nemmeno chi c***o siano» le parole dell'ex talento di Sampdoria, Roma e Real Madrid. «Non cambio il mio parere, Maradona ha vinto da solo il primo scudetto del Napoli. Nel secondo invece con lui c'erano altri grandi calciatori come Careca e Alemao. I miei complimenti vanno solo al Diez».