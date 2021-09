Napoli, l'ex Rincon attacca Ospina: «Non è un capitano con leadership»

Un anno al Napoli prima dello storico passaggio al Real Madrid, ma soprattutto tre edizioni dei Mondiali giocate con la maglia della Colombia che lo hanno fatto entrare nel cuore dei tifosi sudamericani. L'ex azzurro Freddy Rincon, però, si è fatto notare nelle ultime ore per un attacco duro a un altro azzurro come David Ospina: «Non è un capitano all'altezza della nazionale, non ha leadership» le parole di Rincon a poche ore dal match tra Colombia e Cile per le qualificazioni al Mondiale.

LEGGI ANCHE Napoli, piccola novità per Anguissa: ecco la scelta del nuovo azzurro

«A tutta la nazionale colombiana manca la leadership» ha continuato Rincon ai microfoni di Win Sports. E Ospina non è stato l'unico preso di mira: «La leadership non è data dal gioco, non bisogna per forza essere grandi giocatori. Falcao, ad esempio, per me non è un leader» ha ribadito l'ex calciatore del Napoli.