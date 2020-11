Edin Dzeko non vede la fine dell'incubo. A quindici giorni dal primo tampone positivo, l'attaccante bosniaco della Roma non è ancora riuscito a conquistare un tampone negativo che gli dia il lasciapassare per tornare ad allenarsi. L'attaccante ha passato a casa l'intera sosta per le nazionali, la gara di oggi vinta dai suoi contro il Parma e a questo punto rischia di dover alzare bandiera bianca anche per il prossimo match di campionato al San Paolo contro il Napoli.

LEGGI ANCHE Napoli, Osimhen out con il Milan: Ospina recupera ed è tra i convocati

Una sfida importante per la squadra di Fonseca così come per quella di Gattuso. Dzeko sta bene e non ha più sintomi, si allena in solitaria a casa ma, anche tornando a Trigoria nei prossimi giorni, non avrebbe molti allenamenti per tornare a regime in vista della partita di Napoli. Domani il bosniaco effettuarà un nuovo tampone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA