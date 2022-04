Napoli-Roma, Mourinho accusa: «Ho visto arbitraggio vergognoso»

Domina la scena. Come sempre. Josè Mourinho si conferma lo SpecialOne. A prescindere da un risultato sul quale - per altro - è stampato a fuoco il suo nome. Questo perché il portoghese trascina: anche dalla panchina. Nella ripresa del Maradona è una pila elettrica, carico a molla. Non si placa nemmeno un secondo e quasi quasi è lui il mediano che morde tutti in mezzo al campo. È inevitabile che la squadra faccia il diavolo a quattro n mezzo...

