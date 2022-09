Rrahmani dà forfait e il Kosovo perde: sconfitto anche Ostigard

Amir Rrahmani non ce l'ha fatta a rientrare e alza bandiera bianca: il difensore azzurro si è arreso ai problemi fisici che hanno condizionato gli ultimi giorni di lavoro con il Kosovo e - di comune accordo con lo staff medico della sua nazionale - ha deciso di non forzare per il rientro in campo.

Il difensore del Napoli è rimasto così in panchina a guardare i compagni, sconfitti perà dall'Irlanda del Nord a Belfast per 2-1 nel pomeriggio di Nations League. Stesso risultato e stessa sconfitta anche per Ostigard, con la Norvegia di Haaland - in gol anche oggi - che si fa superare in rimonta dalla Slovenia. Per il centrale napoletano anche un gol, poi annullato, nel primo tempo.