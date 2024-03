Napoli femminile-Sampdoria 2-0, successo pesante del Sabato Santo

Sabato Santo da incorniciare. Allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola il Napoli femminile coglie la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche, battendo 2-0 la Sampdoria. Vittoria preziosa per capitan Paola Di Marino e compagne, perché consente alle partenopee di distanziare di quattro lunghezze il Pomigliano, fanalino di coda della Serie A.

Tutto nella ripresa. Decidono l’incontro un autogol del portiere blucerchiato Amanda Tampieri su calcio d’angolo battuto dalla svedese Marija Banusic (51’) e il gol dell’attaccante spagnola Paloma Lazaro appena entrata in campo (83’). Il club presieduto da Alessandro Maiello ha sfruttato nel migliore dei modi il turno di riposo delle pantere per allungare in classifica.

Primo tempo a reti inviolate. Le ragazze di Salvatore Mango si rendono pericolose in diverse circostanze, con le azzurre però che hanno saputo difendere la situazione di parità.

Ritmi lenti in campo, manovra compassata da parte di entrambe le squadre.

Secondo tempo. Pasticcia Tampieri e le giocatrici di Biagio Seno passano in vantaggio. Le padrone di casa raddoppiano con il contropiede innescato da Gina-MariaChmielinski, concretizzato da Lazaro, appena entrata sul rettangolo verde. La spagnola Elisa del Estal fallisce il rigore del possibile 3-0 (89’), guadagnato da Alice Corelli, atterrata in area dall’ex di turno Elisabetta Oliviero (88’). Riscatto parziale per Tampieri, che neutralizza la conclusione del numero 9 azzurro. Tre punti preziosi in chiave salvezza per Di Marino e socie.