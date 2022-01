Sampdoria, D'Aversa si accontenta: «Partita aperta fino alla fine»

Una sconfitta non pesante per la Sampdoria, che però difficilmente troverà qualcosa di positivo dalla trasferta di Napoli. «Dispiace aver subito gol in quella circostanza, Aureo non stava bene e infatti dopo è uscito. Potevamo far meglio in tutto il primo tempo, abbiamo dato poco e sbagliato tanto. Non era semplice riprenderei risultato ma almeno nella ripresa non siamo calati, l’abbiamo tenuta aperta fino alla fine» ha detto Roberto D'Aversa.

«Siamo in difficoltà anche per le tante assenze: Rincon e Yepes hanno dato una mano, Caputo non ha avuto occasioni per poter fare gol» ha continuato a Dazn l'allenatore della Samp. «Purtroppo ci sono mancati tanti calciatori nei mesi scorsi e questo determina tante difficoltà. Mercato? La società sa dove intervenire per migliorare La Rosa, è ancoralunga e non c’è bisogno che dica altro».