Napoli-San Marino 1-0, decide Gomes su rigore

Pugno destro al cielo. Esulta così Adriana Gomes, regalando una vittoria di misura al Napoli femminile. L’attaccante portoghese trasforma il rigore al 23’ e le azzurre di Biagio Seno centrano la settima vittoria consecutiva ai danni del San Marino (1-0). Sistema pallone e capelli l’attaccante numero 7, mani sui fianchi prima dell’esecuzione, palo interno e successo importante a Cercola.

Le partenopee mettono pressione alla Lazio. Prive di capitan Paola Di Marino (squalificata), controsorpassano le biancocelesti in classifica (65) e si accende il duello in vetta.

Giulia Giacobbo viene atterrata in area, procurandosi il penalty che decide il match del sabato sera, anticipato di un giorno. Le azzurre rischiavano di scendere in campo contemporaneamente al derby del Maradona con la Salernitana di Paulo Sousa. Pericolo scongiurato.

Soffre nel finale il Napoli femminile, che ringrazia il portiere Matilde Copetti per aver difeso la sua porta dagli assalti delle titane. In attesa di Trento-Lazio (domani ore 11), è azzurra la testa della serie B. Domenica 7 maggio lo scontro diretto in trasferta.