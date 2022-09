Napoli-Solbakken, Roma conferma: «Proveremo a prenderlo noi»

Quello di Olà Solbakken sarà uno dei nomi più chiacchierati in questi mesi di stagione: ì norvegese del Bodo Glimt si libererà a costo zero a gennaio e la Roma conferma la volontà di andarlo a prendere, anticipando così il Napoli sulla trattativa.

«Qualcuno diceva che aveva firmato per un’altra squadra, che aveva fatto le visite mediche. Se tu mi dici che non è così, ci proviamo» ha spiegato oggi in conferenza stampa Tiago Pinto, dirigente romanista. Il Napoli segue Solbakken da un po' soprattutto per il costo assente de cartellino.