LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il calcio europeo e tornano anche le nazionali che vedono protagonisti tanti calciatori del Napoli impegnati nei nuovi impegni di. I riflettori del giovedì sera erano tutti puntati su Fabian Ruiz e la Spagna: il centrocampista azzurro è rimasto in campo per 80 minuti contro i tedeschi pareggiando per 1-1.Stesso risultato anche per: il neo azzurro, arrivato dal Verona questa estate, è stato lanciato titolare dalnel match contro la Moldova finito 1-1. Sconfitta pesante per l'altro centrale difensivo Nikola Maksimovic : la sua Serbia è stata travolta per 3-1 dalla Russia, Maksimovic è rimasto in campo per tutto il match.