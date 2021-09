Napoli-Spartak Mosca, Rui Vitoria con tanti indisponibili

Di necessità virtù. Questo il motto di Rui Vitoria, che arriva a Napoli con il suo Spartak a 0 punti nel girone di Europa League. Il problema è anche dato dalla lunga lista di indisponibili (ne mancano sei all'appello). Ecco perché il portoghese domani sera dovrà provare a friggere il pesce con l'acqua. In attacco mancano le opzioni: ci sono Ponce e Quincy Promes (entrambi a segno nell'ultima di campionato contro l'Ufa), ma poi praticamente non c'è più nessuno. Ecco perché Vitoria farà salire sulla linea degli attaccanti Moses con i due terzini Litvinov e Ayrton saranno chiamati a coprire tutta la fascia.

Lo Spartak Mosca non verrà per difendersi, perché è una cosa che sarebbe fuori dalla natura dell'allenatore portoghese, ma anche perché dopo il ko interno contro il Legia Varsavia all'esordio impone un risultato positivo al Maradona. D'altra parte i russi non hanno nulla da perdere, arriveranno e si giocheranno la loro partita a viso aperto, facendo affidamente soprattutto sulla qualità dei due davanti (Ponce e Promes), ovvero gli uomini in grado di poter mettere paura alla difesa del Napoli.

Il reparto arretrato dello Spartak, infatti, non rappresenta il punto forte della squadra. I tre centrali non sono fulimini di guerra e il rischio di finire risucchiati dalla velocità delle punte del Napoli è elevatissimo.