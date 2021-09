Spartak Mosca in viaggio per Napoli: «Possiamo andare a vincere»

Rui Vitoria e lo Spartak Mosca sono già in viaggio, ma il portoghese avrà l'infermeria piena prima di arrivare a Napoli. L'allenatore dello Spartak deve fare i conti con tanti problemi di formazione e i sei indisponibili che al momento non sembrano essere in grado di giocare al Maradona, domani sera: Larsson, Kutepov e Maslov, ma anche Zobnin, Hendrix e l'attaccante Melkadze.

I russi, però, non sembrano voler essere vittima sacrificale e sanno di non poter più sbagliare dopo la sconfitta all'esordio contro lo Spartak Mosca. «Abbiamo un'ottima opportunità per rifarci a Napoli» - ha detto Quincy Promes ai canali ufficiali del club - «Credo sempre nella vittoria e andremo al Maradona per vincere». Dello stesso avviso il compagno di squadra Georgiy Dzhikiya, che mette in guardia: «Siamo pronti, ma sappiamo bene qual è il livello dell'Europa League. Il Napoli è primo in classifica in Italia non a caso, ma daremo tutto quello che abbiamo».