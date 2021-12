Spezia, Motta rimanda l'esonero: «Napoli fermato col la pressione»

«L'abbiamo vissuta al massimo come doveva essere, l'abbraccio finale era doveroso». Thiago Motta allontana le nubi e vince a Napoli, con tre punti pesantissimi: «Ci stiamo mettendo professionalità e impegno tutti per aiutare la squadra a fare il meglio. Conoscevamo le qualità dell'avversario di stasera, abbiamo provato a metterli in difficoltà andando a pressare loro molto alti. Abbiamo fatto una grande partita, l'abbiamo vinta meritatamente».

«Sono contento del percorso fatto fin qui, abbiamo lavorato tanto sin dal primo giorno e siamo in linea con gli obiettivi» ha detto Motta a Dazn. «Chiaramente abbiamo avuto dei momenti di difficoltà ma può succedere. Il nostro fiume non è tranquillo perché lottiamo per la salvezza, ma sono fiducioso che faremo meglio nella seconda parte della stagione. L'esonero? Io pensavo solo alla partita e da stasera penso alla prossima contro il Verona, che sarà complicata. Il nostro lavoro è sempre sotto i riflettori, è per quello che ci piace».