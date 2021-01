18 punti fuori casa e 13 conquistati al Maradona. Vero che non c'è più l'effetto pubblico ma in ogni caso fa una certa impressione vedere che in casa, fino ad adesso, il Napoli ha già subito ben tre sconfitte mentre in trasferta il ruolino di marcia è di ben 6 vittorie. Solo il Milan, con 22 punti, ha avuto un cammino più spedito, mentre tra le mure amiche tra le big solo la Lazio ha fatto peggio. Insomma, nella stagione degli stadi senza tifosi anche il vecchio fortino di Fuorigrotta può non essere più tale: gli spalti vuoti non producono solo un impatto devastante sui conti della società ma fanno venire meno quel fattore travolgente che una volta davano i napoletani sugli spalti. Un peso per tutti, vero.

Ora ci sono due impegni casalinghi, prima con l'Empoli in Coppa Italia e poi con la Fiorentina di Callejon. Gattuso vuole continuità nei risultati. Quel che conta, adesso, è passare il turno e conquistare i tre punti per arrivare a Reggio Emilia con il vento in poppa.

