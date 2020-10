La Asl Caserta 2 ha da poco comunicato al Napoli la fine della quarantena. Dopo la comunicazione di questa mattina dei tamponi negativi per tutto il gruppo squadra, è arrivato il via libera delle autorità sanitaria alla fine dell'isolamento a Castel Volturno. Iniziato esattamente sette giorni fa, come conseguenza della positività di Zielinski prima ed Elmas poi, il ritiro ha costretto i calciatori azzurri sia a rinunciare alle convocazioni delle proprie nazionali che al ritorno in famiglia. La squadra resta in isolamento fiduciario domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 17:44

