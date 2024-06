Il collegio della corte d'appello di Versailles si è riservato la decisione, che depositerà domani. Non tutto è perduto per i figli di Maradona, che hanno fatto ricorso in Francia per recuperare il Pallone d'oro assegnato nel 1986 a Diego, ricomparso in modo misterioso 35 anni dopo il clamoroso furto nel caveau della Banca della Provincia di Napoli in via Duomo.

L'avvocato francese Gilles Moreau ha chiesto il sequestro del trofeo e l'annullamento dell'asta che la casa Aguttes aveva fissato giovedì per la vendita. In attesa della decisione dei giudici, la stessa Aguttes ha sospeso l'asta, anche per una parallela indagine penale in corso, per «il troppo clamore sulla vicenda».

Di pari passo con la richiesta di sequestro presentata dai figli eredi di Maradona, l'Ufficio centrale francese sul traffico dei beni culturali ha avviato un'inchiesta penale per ricostruire come il Pallone d'oro sia arrivato nelle mani dell'antiquario ex gioielliere franco-algerino Abdelhamid Benchaieb che si è affidato alla casa Aguttes per la vendita. L'ufficio investigativo francese sta facendo verifiche proprio su Benchaieb e la Aguttes. Ma da Parigi, sede della casa d'asta, la vicenda arriva a Napoli. La principale tesi difensiva, anche nel giudizio civile, sia dell'antiquario franco-algerino sia della casa d'asta, è l'assenza per tre anni di rivendicazioni di eventuali titolari che, per le leggi francesi, farebbe diventare un oggetto di proprietà legittima del possessore attuale. Su questo, la replica dell'avvocato Moreau: mai i miei assistiti hanno saputo, fino a quando la notizia è diventata pubblica, che il Pallone d'oro fosse stato ritrovato. Ma l'elemento su cui puntano i figli di Maradona è alla Procura di Napoli. Si tratta della denuncia che, il 27 ottobre 1989, fu firmata da Claudia Villafane, allora moglie di Maradona, sul furto subito.

Copia della denuncia, di cui l'avvocato francese Moreau ha parlato ieri in udienza, è stata chiesta alla Procura di Napoli. Il legale francese ha consegnato ai giudici una dichiarazione di Marinella De Nigris, la penalista che assisteva la Villafane e l'accompagnò alla Questura centrale per depositare la denuncia. Un documento fondamentale per dimostrare non solo la titolarità degli eredi sulla proprietà del Pallone d'oro, ma anche l'interesse che, già 35 anni fa, fu manifestato a recuperarlo. Dalle 13,30 alle 14,20 di venerdì 27 ottobre 1989, dinanzi al dirigente della Squadra mobile Francesco Cirillo, Claudia Rosana Villafane firmò la sua denuncia alla Questura di via Medina. Dichiarò: «Ho dato l'elenco di tutti i preziosi dei quali mi ricordavo, sono addolorata per i gioielli di famiglia e per il trofeo regalato a Diego. Speriamo che la polizia li recuperi».

Nella denuncia si segnalava che le cassette di Maradona e della Villafane erano le numero 71 e 404, con oggetti del valore totale di circa un miliardo di lire. E se ne faceva un elenco: una parure di collane, orecchini e bracciali con turchesi, una seconda parure di brillanti, un orologio d'oro Rolex con brillanti, altri sette orologi tra cui un prezioso Cartier, un anello sormontato da brillanti per complessivi tre carati, una borsa marrone con più monili tra cui un bracciale di brillanti che formavano la scritta «Dalmita» regalo di Guglielmo Coppola per il compleanno della prima figlia di Diego. E poi: un'altra collana di brillanti regalo di Maradona alla figlia, una farfalla con diamanti, una serie indefinita di catenine, collanine, braccialetti, sempre tutti d'oro. Poi, naturalmente, il Pallone d'oro che France Football assegnò a Maradona nel 1986 come miglior calciatore dei Mondiali. La copia della denuncia, richiesta alla Procura napoletana, unita agli articoli dell'epoca sono elementi per dimostrare la proprietà di un trofeo rubato. Al di là del possibile reato, prescritto, di ricettazione, gli eredi di Maradona ne chiedono la restituzione. Un trofeo dal valore simbolico, cui Diego teneva molto e che cercò inutilmente di recuperare. «Se verrà messo all'asta, è come se fosse stato di nuovo rubato alla memoria di mio padre», ha detto la figlia Gininna.